Наука и техника
12:53, 22 февраля 2026Наука и техника

Ученые заявили об исчезновении пятен на солнце

ИКИ РАН: На обращенной к Земле стороне Солнца исчезли все пятна
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nazarii_Neshcherenskyi / Shutterstock / Fotodom  

На обращенной к Земле стороне Солнца пропали все пятна. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

«Ни одного, даже самого небольшого, пятна не наблюдается в данный момент<…>. Звезда представляет собой идеальный диск без каких-либо особенностей», — сказано в публикации ведомства.

Там отметили, что в последний раз такое случалось 11 декабря 2021 года, то есть более четырех лет назад. Как объяснили в институте, пятна являются практически неотъемлемой частью поверхности Солнца, они связаны с наличием у этой звезды магнитного поля — темные участки поверхности образуются в местах наиболее высокой концентрации магнитного потока.

Поскольку энергия для солнечных вспышек черпается из магнитных полей, число и площадь пятен связаны с уровнем солнечной активности. «Полное исчезновение пятен происходит лишь в состоянии крайне низкой активности, обычно в годы солнечного минимума», — пояснили в институте.

Ранее сообщалось, что активность Солнца обрушилась до минимальных значений за последние два года после еще недавних бурных рекордов столетия, которые звезда поставила в начале года (по силе радиационного шторма и по числу сильных вспышек в одной области). Ученые заявили, что звезда кажется полностью опустошенной, а ситуация выглядит как начало очень длительной депрессии.

Также стало известно, что на Земле стала усиливаться естественная вибрация, называемая резонансом Шумана. По данным астрономов, такая «гудящая» вибрация Земли является естественной, но в последние недели претерпела некоторые необычные всплески. Ученые предполагают, что данное явление может повлиять на настроение и когнитивные функции.

