Солнце погрузится в затяжную депрессию

XRAS: Активность Солнца обрушилась до самых низких значений, впереди депрессия

Активность Солнца обрушилась до минимальных значений за последние два года после еще недавних бурных рекордов столетия, которые звезда поставила в начале года (по силе радиационного шторма и по числу сильных вспышек в одной области). Эксперты Лаборатории солнечной астрономии в Telegram-канале предрекают, что это может быть началом затяжной «депрессии».

«Индекс солнечной активности достиг сегодня нулевого уровня — впервые с апреля 2024 года. Звезда кажется полностью опустошенной. Все выглядит как начало очень длительной депрессии», — пишут ученые.