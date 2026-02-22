Реклама

Наука и техника
03:20, 22 февраля 2026Наука и техника

Солнце погрузится в затяжную депрессию

XRAS: Активность Солнца обрушилась до самых низких значений, впереди депрессия
Александра Синицына
Александра Синицына

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Активность Солнца обрушилась до минимальных значений за последние два года после еще недавних бурных рекордов столетия, которые звезда поставила в начале года (по силе радиационного шторма и по числу сильных вспышек в одной области). Эксперты Лаборатории солнечной астрономии в Telegram-канале предрекают, что это может быть началом затяжной «депрессии».

«Индекс солнечной активности достиг сегодня нулевого уровня — впервые с апреля 2024 года. Звезда кажется полностью опустошенной. Все выглядит как начало очень длительной депрессии», — пишут ученые.

    Солнце погрузится в затяжную депрессию

