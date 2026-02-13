На Солнце заметили огромную аномалию

ИКИ РАН: На Солнце обнаружили огромный смайлик

На поверхности Солнца образовался огромный смайлик. Об этом заявили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.

«Огромный смайлик размером 1,5 миллиона километров представляет собой сейчас Солнце», — говорится в сообщении.

Из публикации следует, что глазами Солнца стали две крупные активные области, а улыбку образует протуберанец размером около полумиллиона километров.

Ученые отметили, что ближайшие к Земле планеты — Венера, Меркурий и Марс — на данный момент расположены с обратной стороны Солнца.

Ранее на Солнце обнаружили группу пятен с аномальной активностью. Сильнейший за последнее время всплеск активности показала группа солнечных пятен 4366, которая сейчас расположена напротив Земли. По числу зарегистрированных вспышек область едва не побила рекорд XXI века.