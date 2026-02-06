На Солнце зафиксировали рекордную активность

ИКИ РАН: На Солнце зафиксирована группа пятен с почти рекордной активностью

Ученые обнаружили на Солнце группу пятен с аномальной активностью. Показатель приблизился к рекордному, передает пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Сильнейший за последнее время всплеск активности демонстрирует группа солнечных пятен 4366, которая сейчас расположена напротив Земли. По числу зарегистрированных вспышек область едва не побила рекорд XXI века. Однако уже вечером 5 февраля вспышечная активность в солнечном пятне полностью угасла. Пальма первенства осталась у области под номером 3664 — до ее результата группе 4366 не хватило всего двух вспышек уровня M или X.

5 февраля на Земле зафиксировали начало очередной магнитной бури. По мощности колебаний ее причислили к категории слабых, G1. Бурю спровоцировал приход края плазменного облака, выброшенного в космос 2-го числа, во время крупнейшей за последние 1,5 года вспышки класса X8.1.