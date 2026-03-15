Раскрыт ответ Стармера на критику Трампа по иранскому конфликту

Telegraph раскрыла ответ Стармера по Ирану после критики Трампа

Британский премьер-министр Кир Стармер может отправить тысячи беспилотников-перехватчиков на Ближний Восток после критики президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Telegraph.

Речь идет о современных системах перехвата и борьбы с беспилотниками Octopus, которые поставляются Украине.

Авторы отмечают, что такой шаг можно рассматривать как попытку Стармера противостоять критике американского лидера Дональда Трампа из-за слабой поддержки Британией США в конфликте с Ираном.

Ранее президент США Дональд Трамп в присутствии лидеров «Большой семерки» заявил премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, что больше не нуждается в помощи Лондона в конфликте на Ближнем Востоке.

