Раскрыт ответ Стармера на критику Трампа по иранскому конфликту

Британский премьер-министр Кир Стармер может отправить тысячи беспилотников-перехватчиков на Ближний Восток после критики президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Telegraph.
Речь идет о современных системах перехвата и борьбы с беспилотниками Octopus, которые поставляются Украине.
Авторы отмечают, что такой шаг можно рассматривать как попытку Стармера противостоять критике американского лидера Дональда Трампа из-за слабой поддержки Британией США в конфликте с Ираном.
Ранее президент США Дональд Трамп в присутствии лидеров «Большой семерки» заявил премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, что больше не нуждается в помощи Лондона в конфликте на Ближнем Востоке.