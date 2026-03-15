09:28, 15 марта 2026

Раскрыт ответ Стармера на критику Трампа по иранскому конфликту

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Британский премьер-министр Кир Стармер может отправить тысячи беспилотников-перехватчиков на Ближний Восток после критики президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Telegraph.

Речь идет о современных системах перехвата и борьбы с беспилотниками Octopus, которые поставляются Украине.

Авторы отмечают, что такой шаг можно рассматривать как попытку Стармера противостоять критике американского лидера Дональда Трампа из-за слабой поддержки Британией США в конфликте с Ираном.

Ранее президент США Дональд Трамп в присутствии лидеров «Большой семерки» заявил премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, что больше не нуждается в помощи Лондона в конфликте на Ближнем Востоке.

    Последние новости

    Раскрыт ответ Стармера на критику Трампа по иранскому конфликту

    В Крыму примут новые решения по активам украинских олигархов

    Москвичам пообещали рекордное тепло

    Стало известно о массовом сокрытии потерь в одной из бригад ВСУ

    Бизнесмена объявили в розыск по делу о мошенничестве экс-замдиректора «Калашникова»

    Число жертв теракта в «Крокусе» выросло

    Журналист Карлсон рассказал о готовящемся против него уголовном деле

    Российские бойцы уничтожили «очень сложную» американскую цель

    Стало известно о судьбе брошенных в посадках тел бойцов ВСУ

    В КСИР заявили об освобождении танкеров с иранской нефтью в тысячах километров от страны

    Все новости
