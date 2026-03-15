Раскрыты детали визита представителей Франции в Россию

FT: Представители Франции посещали РФ, чтобы добиться места в диалоге по Украине

Представители Франции посещали Россию, чтобы добиться от Москвы признания места Европы в диалоге по Украине. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на европейского дипломата.

«Французские чиновники убеждали Москву в том, что европейские союзники Киева должны иметь место за столом переговоров», — говорится в материале.

По данным газеты, Россию посетили французский дипломат Эммануэль Бонн и советник президента Франции Бертран Бушвальтер. Ответ помощника президента России Юрия Ушакова на их предложения был отрицательным.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что представитель французских властей приезжал в Россию для контактов по конфликту на Украине. По словам представителя Кремля, он не показал никаких позитивных сигналов о готовности Европы помогать мирному процессу.