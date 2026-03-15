Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:33, 15 марта 2026

Россиянка описала немцев в сауне Турции фразой «в чем мать родила расползаются по полкам»

Алина Черненко

Фото: Alex Vog / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша отдохнула в отеле Турции и рассказала об одном правиле, которое напрочь игнорируют немецкие туристы. Своей историей она поделилась в личном блоге «Мама на Море | Турция и путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации пожаловалась, что отдыхающие из Германии «заваливают в сауну, скидывают с себя полотенца и в чем мать родила расползаются по полкам». По словам россиянки, немцы удобно расположились, задрав ноги, а потом поинтересовались у нее, не доставят ли ей неудобств их разговоры.

«Смотрят как на дикость». Какие привычки и традиции россиян пугают иностранцев?
«Для нас, русских, это культурный шок» История россиянки, уехавшей в Германию. Почему ей понравилось там, несмотря на яркие минусы?
Блогерша добавила, что ходят голыми в сауну все жители Германии — и женщины, и мужчины. Свидетели их не волнуют.

«Один раз, правда, немец спросил мужа: "У вас в России в сауну ходят в купальниках?" Получив утвердительный ответ, немец разделся догола и со словами "а у нас — нет" сел рядом», — ужаснулась автор.

Ранее другая российская тревел-блогерша пообщалась с живущим 25 лет в Германии знакомым, который рассказал ей о чуждых для него местных особенностях. Мужчина признался, что так и не смог привыкнуть к прямолинейности немцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok