Украинский командир нанял певицу для героизации своей персоны

Командир 225-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Ширяев нанял известную украинскую певицу Яну Руденко для героизации своей персоны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Информатор подчеркнул, что пока командование 225-го отдельного штурмового полка ВСУ обвиняют в гибели мобилизованных солдат, Ширяев вкладывает денежные средства в свою политическую кампанию.

«В частности, Ширяев нанял известную на Украине певицу Руденко для исполнения песен, героизирующих его "скромную" персону и командование всего 225-го полка ВСУ», — отметил он.

Источник добавил, что многие родственники пропавших без вести мобилизованных бойцов крайне негативно отреагировали на это действие Ширяева.

Ранее сообщалось, что бойцы 225-го штурмового полка ВСУ отказались идти на штурм, отдав предпочтение концерту народной артистки Ярославы Руденко. «Такое зрелище командиры на местах пропустить не могли и в полном составе отправились в тыловой район», — отметил информатор.