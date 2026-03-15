Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:42, 15 марта 2026

Украинский командир нанял певицу для героизации своей персоны

РИА Новости: Командир 225-го полка ВСУ нанял певицу Руденко для героизации себя
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Командир 225-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Ширяев нанял известную украинскую певицу Яну Руденко для героизации своей персоны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Информатор подчеркнул, что пока командование 225-го отдельного штурмового полка ВСУ обвиняют в гибели мобилизованных солдат, Ширяев вкладывает денежные средства в свою политическую кампанию.

«В частности, Ширяев нанял известную на Украине певицу Руденко для исполнения песен, героизирующих его "скромную" персону и командование всего 225-го полка ВСУ», — отметил он.

Источник добавил, что многие родственники пропавших без вести мобилизованных бойцов крайне негативно отреагировали на это действие Ширяева.

Ранее сообщалось, что бойцы 225-го штурмового полка ВСУ отказались идти на штурм, отдав предпочтение концерту народной артистки Ярославы Руденко. «Такое зрелище командиры на местах пропустить не могли и в полном составе отправились в тыловой район», — отметил информатор.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok