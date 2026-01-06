Реклама

Бойцы ВСУ вместо штурма отправились на концерт

РИАН: В Харьковской области бойцы ВСУ отказались идти на штурм из-за концерта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Боевики 225-го штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались идти на штурм, отдав предпочтение концерту народной артистки. Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

«Как выяснилось у них на это была "уважительная" причина, ведь командование полка смогло организовать концерт народной артистки Украины Ярославы Руденко. Такое зрелище командиры на местах пропустить не могли и в полном составе отправились в тыловой район», — поведал собеседник агентства.

По словам представителя силовых структур, сама Руденко даже не поняла, куда приехала, и перепутала название подразделения. Вернуть на позиции украинских военнослужащих до сих пор не удалось, отметил он.

Ранее бойцы 47-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) также отказались идти на штурм. Причиной отказа украинских военнослужащих от выполнения боевых распоряжений стал низкий авторитет командира бригады Данильчука. Уточняется, что ему 26 лет.

