06:59, 11 ноября 2025

Бойцы бригады ВСУ отказались идти на штурм по одной причине

Бойцы 47-й бригады ВСУ у Юнаковки отказались исполнять приказы и идти на штурм
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Юнаковки отказываются идти на штурм. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

Причиной отказа украинских военнослужащих от выполнения боевых распоряжений стал низкий авторитет командира бригады Данильчука. Уточняется, что ему 26 лет.

Ранее стало известно, что в Сумской области уничтожили скопление военнослужащих 105-й отдельной бригады теробороны ВСУ во время построения личного состава. Предположительно, этому поспособствовала любовь комбрига к публикации фото в соцсетях.

