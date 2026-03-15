12:15, 15 марта 2026

Венгерских экспертов не допустили к нефтепроводу «Дружба» на Украине

Цепек: Киев не допустил венгерских экспертов к нефтепроводу «Дружба»
Константин Лысяков
Константин Лысяков

Фото: David W Cerny / Reuters

Венгерских экспертов, которые находились в Киеве, не допустили к осмотру нефтепровода «Дружба» для осмотра на предмет его пригодности к работе. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Венгрии Габор Цепек в эфире местных телеканалов, пишет ТАСС.

Кроме того, Украина не согласилась на встречи в Минэнерго по вопросу о возобновлении поставок российской нефти. «Мы вернулись обратно. Сегодня в час ночи пересекли границу», — сказал Цепек.

Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил, что Украина блокирует нефтепровод «Дружба» с целью повлиять на выборы в Венгрии. По его мнению, Киев пытается повысить шансы оппозиционной партии «Тиса» на парламентских выборах в апреле.

13 марта премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не пускает венгерских экспертов к нефтепроводу «Дружба», чтобы скрыть свой обман о его якобы неисправности.

