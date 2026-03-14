Сийярто: Украина блокирует «Дружбу» с целью повлиять на выборы в Венгрии

Украина блокирует нефтепровод «Дружба» с целью повлиять на выборы в Венгрии, считает венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Политические мотивы Украины в этом вопросе он назвал в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), пишет РИА Новости.

Сийярто считает, что блокируя нефтепровод «Дружба», Украина добивается того, чтобы повысить шансы оппозиционной партии «Тиса» на парламентских выборах в апреле. «Совершенно ясно, что трубопровод находится в рабочем состоянии», — сказал министр.

Он подчеркнул, что трубопровод можно перезапустить за минуту, но этого не происходит по политическим причинам. «Мы требуем от украинцев возобновить транспортировку, а не вмешиваться в венгерскую избирательную кампанию», — заключил Сийярто.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан назвал Украину виновницей взрыва газопровода «Северный поток» и остановки нефтепровода «Дружба». На фоне растущего напряжения между двумя странами бывший президент Украины Виктор Ющенко написал Орбану письмо с призывом остановиться.