Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:18, 14 марта 2026

Названы мотивы Украины остановки нефтепровода «Дружба»

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина блокирует нефтепровод «Дружба» с целью повлиять на выборы в Венгрии, считает венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Политические мотивы Украины в этом вопросе он назвал в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), пишет РИА Новости.

Сийярто считает, что блокируя нефтепровод «Дружба», Украина добивается того, чтобы повысить шансы оппозиционной партии «Тиса» на парламентских выборах в апреле. «Совершенно ясно, что трубопровод находится в рабочем состоянии», — сказал министр.

Он подчеркнул, что трубопровод можно перезапустить за минуту, но этого не происходит по политическим причинам. «Мы требуем от украинцев возобновить транспортировку, а не вмешиваться в венгерскую избирательную кампанию», — заключил Сийярто.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан назвал Украину виновницей взрыва газопровода «Северный поток» и остановки нефтепровода «Дружба». На фоне растущего напряжения между двумя странами бывший президент Украины Виктор Ющенко написал Орбану письмо с призывом остановиться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украину объявили законной целью для атак Ирана. Какую роль сыграл Киев в войне на Ближнем Востоке?

    Названы мотивы Украины остановки нефтепровода «Дружба»

    Москвичка ради омоложения вколола золото в лицо и оказалась на операционном столе

    Стал известен срок закрытия воздушного пространства Ирана

    В Египте задержали российский танкер

    Известный хирург заподозрил Марго Робби в пластике

    Россиянина избила толпа местных на Шри-Ланке

    Долина рассказала о хейте в свой адрес

    Эрдоган высказался об участии Турции в конфликте на Ближнем Востоке

    В одной европейской стране заметили наплыв украинских мужчин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok