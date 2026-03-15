14:07, 15 марта 2026МирЭксклюзив

Вероятность раскола в окружении Трампа из-за войны в Иране оценили

Политолог Асафов: Говорить о расколе в окружении Трампа пока преждевременно
Юлия Сычева

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В окружении президента Дональда Трампа сейчас есть разные мнения, но говорить о расколе пока преждевременно, считает политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что военные действия в Иране раскололи администрацию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на сторонников вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. Отмечается, дуэль между Рубио и Вэнсом уже рассматривается как прелюдия к президентским выборам 2028 года.

Политолог считает, что Трамп сам по себе является выразителем американской логики касательно магистральных политических, экономических и военных процессов. Тем не менее напряжение в Вашингтоне, безусловно, есть, потому что Вэнс пытается дистанцироваться от происходящего в Иране и от непростых решений.

Если все сложится удачно, хотя такой сценарный прогноз тоже не просматривается пока, то Венс может стать кандидатом от республиканцев на следующих президентских выборах

Александр Асафовполитолог

«Уже сейчас понятно, что та кислая отрыжка, которая возникает при обсуждении будущих последствий Ближнего Востока, будет отравлять электоральный фронт. Поэтому он, прогнозируя определенный вариант развития событий, от этого дистанцируется. Рубио в позиции госсекретаря таких амбиций, вероятно, не испытывает и принимает на себя всю полноту ответственности после Трампа, который обладает "тефлоновым" рейтингом. К нему ничего не пристает, даже файлы Эпштейна», — объяснил Асафов.

Эксперт уверен, что разногласия в Вашингтоне есть и будут всегда, но при появлении хоть каких-нибудь трещинок, Трамп эту нестабильность ликвидирует в своем резком стиле. По его мнению, для поддержания какой-то иной темы в повестке, помимо убийства детей ракетами в Ливане и в Иране, отсутствия успеха сил коалиции, помимо горящих американских танкеров в Ормузском проливе, для обывателя из США нужна какая-то еще тема.

«А нет для обывателя нет ничего приятнее пообсуждать, какие у них расколы, кто против кого. В общем, переводя на политический русский язык, очевидно, война башен», — заключил Асафов.

До этого подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что США, развязав войну против Ирана, оказались в западне, из которой не получится выбраться на своих условиях.

