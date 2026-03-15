На Западе заговорили о расколе между Рубио и Вэнсом

Bild: Между Вэнсом и Рубио произошел раскол из-за войны в Иране

Военные действия в Иране раскололи администрацию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на сторонников вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. К такому выводу пришел Bild.

«В то время, как Дональд Трамп любит восторженно говорить о прогрессе военных действий в Иране, в его кабинете появляются явные трещины», — сказано в статье.

Как отмечается, дуэль между Рубио и Вэнсом уже рассматривается как прелюдия к президентским выборам 2028 года. Дело в том, что оба считаются наиболее вероятными преемниками Трампа.

Как считает издание, Трамп все же отдает предпочтение Рубио. При этом Вэнс отодвинут на второй план из-за своей более миролюбивой позиции в отношении Ирана.

Ранее сенатор от Демократической партии Крис Мерфи заявил, что Дональд Трамп недооценил способность Ирана защищаться и потерял контроль над войной. По его словам, наземное вторжение США в Иран может стать «армагеддоном» и чревато большими потерями.

До этого подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что США, развязав войну против Ирана, оказались в западне, из которой не получится выбраться на своих условиях.