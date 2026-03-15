В США заявили о недооценке Ирана

Сенатор Мерфи: Трамп потерял контроль над войной с Ираном

Президент США Дональд Трамп недооценил способность Ирана защищаться и потерял контроль над войной. Об этом заявил сенатор от Демократической партии Крис Мерфи на его странице в социальной сети X.

«Теперь совершенно ясно, что Трамп потерял контроль над этой войной. Он глубоко недооценил способность Ирана к ответным действиям. Регион охвачен огнем», — написал Мерфи.

По его словам, наземное вторжение США в Иран может стать «армагеддоном» и чревато большими потерями.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что США, развязав войну против Ирана, оказались в западне, из которой не получится выбраться на своих условиях.