01:26, 15 марта 2026

В США заявили о недооценке Ирана

Сенатор Мерфи: Трамп потерял контроль над войной с Ираном
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Президент США Дональд Трамп недооценил способность Ирана защищаться и потерял контроль над войной. Об этом заявил сенатор от Демократической партии Крис Мерфи на его странице в социальной сети X.

«Теперь совершенно ясно, что Трамп потерял контроль над этой войной. Он глубоко недооценил способность Ирана к ответным действиям. Регион охвачен огнем», — написал Мерфи.

По его словам, наземное вторжение США в Иран может стать «армагеддоном» и чревато большими потерями.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что США, развязав войну против Ирана, оказались в западне, из которой не получится выбраться на своих условиях.

    Последние новости

    Рядом с Москвой сбили более 60 беспилотников за день. Это стало самой масштабной атакой ВСУ на столицу с начала года

    В США заявили о недооценке Ирана

    Одна партия предложила открыть «политические пивнушки» в сельских районах

    Нацбанк Украины продал миллиард долларов для удержания курса гривны

    Появились кадры мощного пожара на американской базе в Багдаде после прилета

    Названы исключенные из списка антироссийских санкций ЕС лица

    Захарова раскрыла нюансы контактов России с США

    Фицо пожаловался на недостаточное давление ЕС на Зеленского

    ВС России уничтожили датский беспилотник ВСУ тараном

    На Украине оценили действия Зеленского статьей советского Уголовного кодекса

