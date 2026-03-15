Йемен пригрозил закрыть стратегически важный пролив

07:31, 15 марта 2026

Press TV: Йемен захотел закрыть стратегически важный пролив для поддержки Ирана
Юлия Мискевич

Когда Йемен примет решение вмешаться в войну на Ближнем Востоке на стороне Ирана, страна может закрыть Баб-эль-Мандебский пролив для США и Израиля. Об этом заявил высокопоставленный йеменский военачальник Абед аль-Тавр, передает иранский телеканал Press TV.

Баб-эль-Мандебский пролив — это стратегически важный морской путь, который находится между юго-западной оконечностью Аравийского полуострова (Йемен) и северо-восточной частью Африки (Джибути и Эритрея).

Ранее в марте издание 19FortyFive заявило, что Военно-морские силы США столкнутся с нехваткой огневой мощи из-за вывода из эксплуатации ракетных крейсеров типа «Тикондерога». Каждый корабль несет по 122 ячейки для ракет Tomahawk, Harpoon или SM.

