Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:26, 15 марта 2026Мир

Зеленский удивил Трампа

Трамп заявил, что его удивляет нежелание Зеленского идти на сделку по Украине
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью NBC News, что его удивляет нежелание украинского лидера Владимира Зеленского идти на сделку по конфликту.

«Передайте Зеленскому, чтобы он шел на сделку, потому что [президент России Владимир] Путин готов к сделке. С Зеленским договориться гораздо сложнее», — сказал глава Белого дома.

11 марта подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что президент Украины паникует из-за операции США и Израиля против Ирана, поскольку она негативно отражается на поставках оружия Киеву. Эксперт отметил, что на фоне паники Зеленского российские военные продолжают успешно решать цели спецоперации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok