95-летняя звезда фильма «Психо» попала на фото папарацци

95-летняя звезда фильма «Психо» Вера Майлз попала на фото папарацци

Звезда фильма режиссера Альфреда Хичкока «Психо», американская актриса Вера Майлз попала на фото папарацци. Материал публикует Daily Mail.

95-летнюю знаменитость, исполнившую роль Лайлы Крэйн, запечатлели во время прогулки в Палм-Спрингс, штат Калифорния, США. Она предстала на полученных кадрах в клетчатой рубашке с коротким рукавом, бежевых брюках и плетеной шляпе.

Читатели издания высказались о Майлз в комментариях. «95 — это здорово! Я всегда считала ее очень красивой», «Как здорово было ее увидеть!», «Для своего возраста она выглядит великолепно!», «Потрясающая актриса, обожаю ее фильмы — настоящая икона. Какую долгую жизнь она прожила — прекрасная, естественная женщина. Одна на миллион!» — заявили юзеры.

