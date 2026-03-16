Ценности
09:07, 16 марта 2026

95-летняя звезда фильма «Психо» попала на фото папарацци

95-летняя звезда фильма «Психо» Вера Майлз попала на фото папарацци
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: фильм «Психо»

Звезда фильма режиссера Альфреда Хичкока «Психо», американская актриса Вера Майлз попала на фото папарацци. Материал публикует Daily Mail.

95-летнюю знаменитость, исполнившую роль Лайлы Крэйн, запечатлели во время прогулки в Палм-Спрингс, штат Калифорния, США. Она предстала на полученных кадрах в клетчатой рубашке с коротким рукавом, бежевых брюках и плетеной шляпе.

Читатели издания высказались о Майлз в комментариях. «95 — это здорово! Я всегда считала ее очень красивой», «Как здорово было ее увидеть!», «Для своего возраста она выглядит великолепно!», «Потрясающая актриса, обожаю ее фильмы — настоящая икона. Какую долгую жизнь она прожила — прекрасная, естественная женщина. Одна на миллион!» — заявили юзеры.

Ранее в марте пользователи сети обсудили внешность американского актера Брэда Питта на новых фото со съемок фильма «Всадники».

