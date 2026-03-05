Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:15, 5 марта 2026Ценности

В сети обсудили внешность 62-летнего Брэда Питта на фото со съемок нового фильма

Мария Винар

Фото: karabatsispavlos / BACKGRID / Legion-Media.com

Пользователи сети обсудили внешность американского актера Брэда Питта на новых фото со съемок фильма «Всадники». Кадры и комментарии появились в Instagram-аккаунте издания Just Jared (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

62-летний артист запечатлен на размещенных снимках в черных ботинках, потертых джинсах, темно-синем свитере и серой куртке с розовыми вставками. Кроме того, он предстал перед камерами с седой бородой и взъерошенной прической.

Поклонники оценили внешний вид кинозвезды в комментариях под постом. «Он хорошо выглядит для своего возраста», «Он хорош, но его глаза такие грустные», «Какой красивый мужчина», «Великолепный!», «Отлично смотрится», «С ним все еще работает тот самый парикмахер, который делает ему шикарные образы», — высказывались они.

В феврале стало известно, что в сети появились первые фото со съемок «Всадников», где Брэд Питт снялся в новом образе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран пригрозил ударить по израильской Димоне. Атака может обернуться ядерной катастрофой

    Мужчину смертельно ранили около метро в Москве

    Названы главные пострадавшие от перекрытия Ормузского пролива

    Губерниев назвал причину недопуска Большунова до Олимпиады

    Юрист предупредил водителей о наказании за грязные фары

    На Западе назвали цели Ирана

    Объявлено о разрушениях в пережившем массированную атаку ВСУ российском регионе

    Найдена идеальная версия Windows

    В России высказались о военной помощи Ирану

    В Госдуме предложили пересмотреть лимит выплат по ОСАГО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok