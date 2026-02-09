В сети появились фото 62-летнего Брэда Питта с новой внешностью

Актера Брэда Питта запечатлели с седой бородой на съемках фильма «Всадники»

Ирландский фотожурналист Патрик О'Рейли опубликовал в сети фото американского актера Брэда Питта с новой внешностью. Кадры появились на его странице в X (ранее — Twitter).

О'Рейли запечатлел 62-летнего Питта во время съемок фильма «Всадники», режиссером которого стал Эдвард Бергер. Звезда фильмов «Однажды в… Голливуде» и «Троя» предстал на размещенных снимках в черной куртке и темных джинсах. Кроме того, он попал в объектив камеры с небрежной прической, усами и седой бородой.

В ноябре 2024 года врач-косметолог Джонни Беттеридж из Лондона назвал возможные пластические операции Брэда Питта. По мнению эксперта, актер прибегал к блефаропластике, а также к липофилингу лица с целью уменьшить признаки старения.