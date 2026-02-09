Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:34, 9 февраля 2026Ценности

В сети появились фото 62-летнего Брэда Питта с новой внешностью

Актера Брэда Питта запечатлели с седой бородой на съемках фильма «Всадники»
Мария Винар
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Ирландский фотожурналист Патрик О'Рейли опубликовал в сети фото американского актера Брэда Питта с новой внешностью. Кадры появились на его странице в X (ранее — Twitter).

О'Рейли запечатлел 62-летнего Питта во время съемок фильма «Всадники», режиссером которого стал Эдвард Бергер. Звезда фильмов «Однажды в… Голливуде» и «Троя» предстал на размещенных снимках в черной куртке и темных джинсах. Кроме того, он попал в объектив камеры с небрежной прической, усами и седой бородой.

В ноябре 2024 года врач-косметолог Джонни Беттеридж из Лондона назвал возможные пластические операции Брэда Питта. По мнению эксперта, актер прибегал к блефаропластике, а также к липофилингу лица с целью уменьшить признаки старения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиян выселяют из люксовых отелей Кубы. Причина — дефицит топлива из-за блокады США. Без горючего скоро окажутся и самолеты

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    Смертоносный вирус вышел за пределы Индии. От него нет лекарства

    Вэнс прибыл в Ереван

    Малышева назвала обязательные в сезон гриппа лекарства для домашней аптечки

    Бузова заявила о мечте получить «Оскар»

    В сети появились фото 62-летнего Брэда Питта с новой внешностью

    Врач рассказала о последствиях переедания блинов на Масленицу

    Совершившего покушение на генерала Алексеева киллера привезли на следственные действия

    Турагент обманула десятки россиян на 14 миллионов рублей и оставила их без отпуска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok