14:14, 16 марта 2026

Азиатский союзник США резко нарастил импорт газа из России

Статслужба Южной Кореи: Импорт СПГ из России взлетел почти вдвое
Кирилл Луцюк

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Южная Корея резко увеличила закупки сжиженного природного газа (СПГ) у России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на статистическую службу азиатского государства.

В прошлом месяце республика приобрела российского СПГ на 128,2 миллиона долларов. Это в 1,9 раза больше, если сравнивать с январскими показателями. В годовом выражении рост оценивается в 1,2 раза. Таким образом в списке основных поставщиков этого энергоносителя на южнокорейский рынок Россия заняла седьмое место.

Всего в феврале Южная Корея приобрела заграничного СПГ на 2,28 миллиарда долларов. Австралийский импорт оценили в 556,4 миллиона долларов, а катарский — в 322,6 миллиона. Кроме того, Малайзия продала Корее газа на 308,4 миллиона, Индонезия на 230 миллионов и Канада на 174,9 миллиона.

Поставки российского сжиженного природного газа в Испанию в феврале выросли в годовом выражении на 109 процентов. Как следствие, в списке основных поставщиков этого энергоносителя Россия расположилась на третьем месте. Больше всего СПГ испанцы покупают у США и Алжира.

