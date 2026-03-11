Европейская страна удвоила закупки российского газа

Испания в феврале увеличила закупки СПГ из России на 109 %

Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию выросли в феврале год к году более чем вдвое (на 109 процентов). Об этом со ссылкой на данные энергетической компании Enagás сообщает ТАСС.

Показатель подскочил в прошлом месяце с 2190 до 4582 гигаватт-часов. В результате РФ с 14 процентами от общего объема стала третьим поставщиком СПГ Мадриду после США (33,8 процента) и Алжира (29,1 процента).

При этом резко выросший показатель импорта российского газа остался примерно на уровне январских 4375 гигаватт-часов. В начале года он, наоборот, значительно сократился относительно 6464 гигаватт-часов в январе 2025-го.

В целом в 2025 году Испания сократила закупки российского СПГ примерно на 40 процентов, до 42 629 гигаватт-часов.

На прошлой неделе российский вице-премьер Александр Новак заявил, что часть поставок отечественного СПГ перенаправят в Китай, Индию, Таиланд и Филиппины с европейского направления.