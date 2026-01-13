Ключевой покупатель российского газа в Европе резко снизил его закупки

Enagás: Поставки сжиженного природного газа из России в Испанию упали на 41,1 %

По итогам 2025 года суммарные объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России в Испанию сократились более чем на 40 процентов в сравнении с показателем за 2024-й. О резком снижении закупок этого вида топлива ключевым европейским импортером сообщает ТАСС со ссылкой на данные Enagás.

Испания наряду с Бельгией и Францией является главным покупателем российского СПГ в Евросоюзе (ЕС). Однако по итогам прошлого года объемы поставок в этом направлении заметно снизились. За 12 месяцев импорт составил 42 629 Гвт/ч, уточнили в местной энергокомпании.

В результате объем закупок российского СПГ Испанией оказался минимальным с 2022 года. Для сравнения, в 2024-м показатель составлял 72 360 Гвт/ч. Таким образом, за год импорт просел в общей сложности на 29 731 Гвт/ч.

Резкое снижение закупок фиксируется на фоне принятой властями ЕС стратегии ускоренного отказа региона от импорта российских энергоносителей. Свести импорт природного газа, СПГ и нефти из РФ руководство блока запланировало к началу 2027 года. В 2026-м вступил в силу запрет на транзит российского газа в Европу. Эта мера должна стать ключевым пунктом на пути к нулевой зависимости от энергоресурсов из РФ.