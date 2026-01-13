Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:19, 13 января 2026Экономика

Ключевой покупатель российского газа в Европе резко снизил его закупки

Enagás: Поставки сжиженного природного газа из России в Испанию упали на 41,1 %
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

По итогам 2025 года суммарные объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России в Испанию сократились более чем на 40 процентов в сравнении с показателем за 2024-й. О резком снижении закупок этого вида топлива ключевым европейским импортером сообщает ТАСС со ссылкой на данные Enagás.

Испания наряду с Бельгией и Францией является главным покупателем российского СПГ в Евросоюзе (ЕС). Однако по итогам прошлого года объемы поставок в этом направлении заметно снизились. За 12 месяцев импорт составил 42 629 Гвт/ч, уточнили в местной энергокомпании.

В результате объем закупок российского СПГ Испанией оказался минимальным с 2022 года. Для сравнения, в 2024-м показатель составлял 72 360 Гвт/ч. Таким образом, за год импорт просел в общей сложности на 29 731 Гвт/ч.

Резкое снижение закупок фиксируется на фоне принятой властями ЕС стратегии ускоренного отказа региона от импорта российских энергоносителей. Свести импорт природного газа, СПГ и нефти из РФ руководство блока запланировало к началу 2027 года. В 2026-м вступил в силу запрет на транзит российского газа в Европу. Эта мера должна стать ключевым пунктом на пути к нулевой зависимости от энергоресурсов из РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина совершила массированную атаку на Крым

    Подо льдами Гренландии есть сверхсекретная военная база. Что о ней известно

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    Назван возможный источник инфекции у младенцев в роддоме Новокузнецка

    Бывший сенатор-миллиардер в тюремной робе и с улыбкой попал на видео в «Черном дельфине»

    Врач дала шесть советов для снижения риска заразиться гриппом

    Россияне организовали «Грибной храм» для духовной терапии в Таиланде и угодили под арест

    Экономист раскрыл последствия просрочки Украиной платежа МВФ

    Яна Рудковская показала внешность на фото с первой встречи с Плющенко

    Биолог нашла странную деталь в истории с массовой гибелью младенцев в роддоме Новокузнецка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok