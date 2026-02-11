Важнейший покупатель российского газа в Европе резко снизил его закупки

Enagás: Поставки сжиженного природного газа из России в Испанию упали на 32,3 %

По итогам января 2026 года суммарные объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России в Испанию, считающейся одним из ключевых импортеров этого вида топлива в Европе, упали более чем на 30 процентов в сравнении с тем же периодом 2025-го. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные местной энергокомпании Enagás.

За отчетный период королевство приобрело у России в общей сложности 4375 гигаватт-часов СПГ. Для сравнения, годом ранее показатель составлял 6464 гигаватт-часов. Таким образом, за это время экспорт этого вида российского топлива в Испанию сократился на 2089 гигаватт-часов.

По итогам 2025 года экспорт в этом направлении просел на более чем на 40 процентов. За 12 месяцев испанские импортеры закупили у российских поставщиков 42 629 гигаватт-часов. В результате объем закупок отечественного СПГ европейским королевством достиг трехлетнего минимума.

В 2023-2024 годах Испания наряду с Бельгией и Францией считалась крупнейшим покупателем российского СПГ в Европе. Однако эта тенденция начала постепенно сходить на нет в 2025-м на фоне планов властей Евросоюза (ЕС) по ускоренному отказу от основных видов энергоресурсов из РФ. Согласно утвержденной стратегии, регион избавится от зависимости от российского топлива (нефти, природного и сжиженного природного газа) в 2027 году. После окончательного вытеснения России с европейского энергорынка освободившуюся нишу, скорее всего, займут Норвегия, США, а также страны Ближнего Востока, Центральной Азии и восточной части Закавказья (Азербайджан).