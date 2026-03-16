Черные риелторы устроили пытку российской семьи «Синим трактором»

В Уфе черные риелторы пытают семью детской песней и вынуждают их покинуть жилье

В Уфе черные риелторы пытают семью детской песней «Синий трактор» и вынуждают ее покинуть жилье. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, из-за соседа семья пятый год живет в квартире, где злоумышленники устроили в ванной склад, сломали мебель и двери. Кроме того, они оставили семью без электричества, без воды и канализации. Также они установили колонку с дистанционным управлением и теперь из нее круглосуточно играет на полной громкости детская песня про синий трактор.

Все началось тогда, когда дочь хозяина квартиры продала свою долю черному риелтору. Приехавшие в квартиру новые жители выбросили вещи семьи, выломали двери, вырвали унитаз и раковину и устроили потоп.

Как рассказывает член семьи, они считают, что их новые соседи — это группировка, которая работает не только в Уфе, но и в других регионах России. Все происходящее злоумышленники снимают на видео — один из них толкает потерпевших, провоцирует их, а другой снимает.

По словам семьи, новый собственник доли их квартиры судим за тяжкие преступления. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве.

