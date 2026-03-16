Денежные переводы из России в Грузию резко выросли

Денежные переводы из России в Грузию выросли в начале года на 25 %

Объем денежных переводов из России в Грузию вырос в начале 2026 года на 25 процентов, что примерно соответствует их общему росту на 17 процентов, до 577 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на данные Нацбанка закавказской республики сообщает ТАСС.

В январе-феврале показатель резко увеличился год к году, до 70 миллионов долларов. Россия остается третьей по переводам в направлении Грузии после США и Италии, на которые за два месяца пришлось примерно по 106 миллионов долларов.

В прошлом году объем российских переводов в Грузию сократился на 13,6 процента, до 467,6 миллиона долларов.

В целом их уровень в направлении страны, ставшей ранее одним из основных направлений релокации, упал в третий раз подряд. В 2022-м показатель превысил два миллиарда долларов, после чего начал снижаться, упав в 2023-м на 26 процентов до примерно 1,5 миллиарда, а в 2024-м — почти в три раза, до 541 миллиона.