Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:09, 16 марта 2026

Денежные переводы из России в Грузию резко выросли

Дмитрий Воронин
Тбилиси

Тбилиси . Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Объем денежных переводов из России в Грузию вырос в начале 2026 года на 25 процентов, что примерно соответствует их общему росту на 17 процентов, до 577 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на данные Нацбанка закавказской республики сообщает ТАСС.

В январе-феврале показатель резко увеличился год к году, до 70 миллионов долларов. Россия остается третьей по переводам в направлении Грузии после США и Италии, на которые за два месяца пришлось примерно по 106 миллионов долларов.

В прошлом году объем российских переводов в Грузию сократился на 13,6 процента, до 467,6 миллиона долларов.

В целом их уровень в направлении страны, ставшей ранее одним из основных направлений релокации, упал в третий раз подряд. В 2022-м показатель превысил два миллиарда долларов, после чего начал снижаться, упав в 2023-м на 26 процентов до примерно 1,5 миллиарда, а в 2024-м — почти в три раза, до 541 миллиона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok