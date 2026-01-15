Денежные переводы из России в Грузию сократились третий год подряд

Объем денежных переводов из РФ в Грузию упал в 2025 г. на 13,6 %, до $467,6 млн

Объем денежных переводов из России в Грузию сократился в 2025 году на 13,6 процента, до 467,6 миллиона долларов. Об этом со ссылкой на данные Нацбанка закавказской республики сообщает ТАСС.

Из РФ в Грузию перевели меньше средств, чем из США (682,3 миллиона долларов) и Италии (620,9 миллиона), показавших рост на 19,1 и 9,5 процента соответственно.

В целом объем переводов из России в страну, ставшую ранее одним из основных направлений релокации, падает третий год подряд. В 2022-м показатель превысил два миллиарда долларов, после чего начал снижаться, упав в 2023-м на 26 процентов до примерно полутора миллиардов. В 2024-м он уменьшился почти в три раза, составив около 541 миллиона.

Общий объем переводов, получаемых в Грузии, также сокращался, но в прошлом году напротив вырос к уровням 2024-го — на 8,5 процента, до 3,6 миллиарда долларов, говорится в материалах агентства.