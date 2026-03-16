Дмитриев: ЕС придется приспосабливаться или сдаваться из-за энергокризиса

Европейские бюрократы сами создали масштабный энергетический кризис в регионе. Такое мнение в соцсети X выразил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя последствия отказа Евросоюза (ЕС) от российских энергоносителей.

«Слепо скандируя "нет российской энергии", они ввергают Европу в масштабный энергетический кризис, созданный ими самими», — написал Дмитриев. По его словам, последствиями станут деиндустриализация, массовая безработица, рост счетов за электричество, инфляция и банкротства.

Спецпредставитель президента РФ добавил, что ошибочные решения, продиктованные идеологией, приведут к потере рабочих мест в Великобритании и ЕС. «Бюрократы будут пытаться скрыть свои ошибки и уклониться от ответственности, но реальные последствия будут их преследовать», — подчеркнул Дмитриев, завершив послание словами: «Приспосабливайтесь или сдавайтесь».

Ранее глава РФПИ спрогнозировал, что стоимость нефти в ближайшие несколько недель может превысить 150 долларов за баррель. Дмитриев прокомментировал публикацию газеты The Wall Street Journal, в которой говорится, что руководители нефтяных компаний США предупредили власти о возможном усилении энергетического кризиса на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке.