Дочь бывшего губернатора Аляски Сары Пейлин Бристоль Пейлин решилась на пластику из-за неожиданной проблемы с лицом. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя женщина, получившая известность из-за ранней беременности, призналась, что больше года страдает от паралича лицевого нерва. При этом она призналась, что хочет попробовать вылечить недуг хирургическим путем.

Сегодня у меня будет консультация с пластическим хирургом в Остине. Я читала, что хирург специализируется на лечении паралича лицевых мышц, так что посмотрим, что он скажет. Выглядит ужасно, и я чувствую, что даже улыбаться не могу, потому что глаз просто закрывается. Может быть, мне стоит сделать ботокс или есть варианты с хирургическим вмешательством. Меня не особо волнует моя искривленная улыбка, но вот глаз… это так неловко Бристоль Пейлин дочь бывшего губернатора Аляски Сары Пейлин

Впервые о болезни наследница бывшего губернатора Аляски рассказала в январе 2025 года. «Девять дней назад я проснулась с каким-то странным ощущением на лице. Мои губы как будто сжались, и я почувствовала себя как-то не так. Поэтому я пошла, посмотрела в зеркало и подумала: "Ух ты. Выглядит как-то странно". Мне кажется, что все тянет влево», — описывала она.

