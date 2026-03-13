Известный хирург оценил внешность Джима Керри на фоне обвинений в пластике

Хирург Терри Дуброу защитил актера Джима Керри на фоне обвинений в пластике

Известный пластический хирург Терри Дуброу оценил внешность актера Джима Керри на фоне обвинений в пластике. Комментарий на данную тему появился в подкасте актрисы Тори Спеллинг misSpelling.

Врач встал на защиту 64-летнего артиста, в мимике которого перестали видеть прежние черты. По словам специалиста, фанаты привыкли видеть звезду всегда молодым, однако со временем внешний вид человека меняется.

«Я по-прежнему считаю, что он отлично выглядит. Он своего рода наше национальное комедийное достояние. Не могли бы мы быть немного добрее?» — призвал Дуброу, заявив, что массовое обсуждение Керри является бодишеймингом.

Вместе с тем доктор уточнил, что не может утверждать, подвергался ли Керри хирургическому вмешательству, однако отек лица после процедуры может «долго спадать» и временно изменить внешность человека. «Фанаты препарируют его под микроскопом, что, на мой взгляд, так несправедливо и некрасиво», — заключил Дуброу, советуя проявить сочувствие, поскольку подобные комментарии могут негативно влиять на состояние Кэрри.

Ранее в марте российский врач раскрыла пластику изменившегося до неузнаваемости Джима Керри. Хирург Любовь Гауэр обратила внимание на приоткрывшееся верхнее веко, предположив, что артист мог сделать верхнюю блефаропластику.