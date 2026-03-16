Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:48, 16 марта 2026Силовые структуры

Фото деталей военной авиации оказались в распоряжении СБУ из-за российского слесаря

В Самаре суд приговорил слесаря ОПК к 15 годам колонии за госизмену
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Самарский областной суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима слесаря, работавшего на оборонно-промышленном комплексе, по делу о госизмене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

По данным силовиков, с 2023 по 2024 год слесарь механосборочных работ проделывал оптико-электронную разведку продукции, которую выпускало предприятие, и продавал информацию представителю Службы безопасности Украины (СБУ). Среди отправленного оказались снимки деталей авиационных двигателей, используемых в военно-транспортной авиации в зоне СВО.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области дали десять лет 47-летней жительнице Елене Нишановой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok