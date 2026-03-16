Фото деталей военной авиации оказались в распоряжении СБУ из-за российского слесаря

В Самаре суд приговорил слесаря ОПК к 15 годам колонии за госизмену

Самарский областной суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима слесаря, работавшего на оборонно-промышленном комплексе, по делу о госизмене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

По данным силовиков, с 2023 по 2024 год слесарь механосборочных работ проделывал оптико-электронную разведку продукции, которую выпускало предприятие, и продавал информацию представителю Службы безопасности Украины (СБУ). Среди отправленного оказались снимки деталей авиационных двигателей, используемых в военно-транспортной авиации в зоне СВО.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области дали десять лет 47-летней жительнице Елене Нишановой.