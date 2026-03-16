Хакамада сравнила Москву с Нью-Йорком

Ирина Хакамада заявила, что Москва похожа на Нью-Йорк

Политик и бизнес-тренер Ирина Хакамада заявила, что Москва и Нью-Йорк похожи между собой. Свое мнение она высказала в беседе с журналом «Москвич Mag».

Интервьюер предложил Хакамаде сравнить российскую столицу с Нью-Йорком, Лондоном, Парижем и Берлином. «(Москва) похожа на Нью-Йорк — интенсивностью деловой жизни, темпом принятия решений, космополитизмом. Красотой, граничащей с китчем, который уже стал нашим стилем», — отметила она.

Среди качеств, которые отличают москвичей от жителей других городов, политик выделила подвижность, энергичность и космополитичность. Кроме того, она опровергла распространенный стереотип об их снобизме. «Это не так. Нас не волнуют этнические корни и происхождение человека — мы принимаем всех. Мы ценим прежде всего деловые качества, а также то, насколько человек интересен и самобытен», — считает Хакамада.

В заключение бизнес-тренер призналась, что не готова променять Москву на какой-либо другой город. Хакамада добавила, что, где бы она ни находилась, через неделю-девять дней ее начинает тянуть обратно. «Как бы ни встречала Москва (...), я всегда возвращаюсь. Москва — мой дом», — заключила она.

