Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:25, 16 марта 2026

Хакамада сравнила Москву с Нью-Йорком

Ирина Хакамада заявила, что Москва похожа на Нью-Йорк
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Политик и бизнес-тренер Ирина Хакамада заявила, что Москва и Нью-Йорк похожи между собой. Свое мнение она высказала в беседе с журналом «Москвич Mag».

Интервьюер предложил Хакамаде сравнить российскую столицу с Нью-Йорком, Лондоном, Парижем и Берлином. «(Москва) похожа на Нью-Йорк — интенсивностью деловой жизни, темпом принятия решений, космополитизмом. Красотой, граничащей с китчем, который уже стал нашим стилем», — отметила она.

Среди качеств, которые отличают москвичей от жителей других городов, политик выделила подвижность, энергичность и космополитичность. Кроме того, она опровергла распространенный стереотип об их снобизме. «Это не так. Нас не волнуют этнические корни и происхождение человека — мы принимаем всех. Мы ценим прежде всего деловые качества, а также то, насколько человек интересен и самобытен», — считает Хакамада.

В заключение бизнес-тренер призналась, что не готова променять Москву на какой-либо другой город. Хакамада добавила, что, где бы она ни находилась, через неделю-девять дней ее начинает тянуть обратно. «Как бы ни встречала Москва (...), я всегда возвращаюсь. Москва — мой дом», — заключила она.

Ранее звезда сериала «Тайны следствия» Ольга Павловец сравнила Москву с мегаотелем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok