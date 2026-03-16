Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:08, 16 марта 2026

Конкуренция спровоцировала стрельбу на трассе российского региона

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Якутии полиция задержала пятерых подозреваемых в нападении на дальнобойщиков. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по Республике Саха (Якутия).

Следователи возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Часть похищенного и оружие изъяты. В ближайшее время фигурантам изберут меру пресечения.

Инцидент произошел вечером 12 марта на автотрассе между селом Аргахтах и поселком Андрюшкино. Злоумышленники напали на троих дальнобойщиков, избили их и похитили около 300 тысяч рублей, электрогенератор и смартфон.

По предварительным данным, подозреваемые — 39-летний житель села Аргахтах и его знакомые из разных районов республики — выпивали в квартире одного из задержанных. Во время застолья они высказывали недовольства конкуренцией со стороны водителей большегрузов. В какой-то момент они решили совершить нападение.

На автомобиле УАЗ «Буханка» они перекрыли дорогу, угрожали потерпевшим оружием и избили их. Один из нападавших произвел выстрел из незарегистрированного карабина рядом с головой пострадавшего.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok