Конкуренция спровоцировала стрельбу на трассе российского региона

В Якутии полиция задержала подозреваемых в нападении на дальнобойщиков

В Якутии полиция задержала пятерых подозреваемых в нападении на дальнобойщиков. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по Республике Саха (Якутия).

Следователи возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Часть похищенного и оружие изъяты. В ближайшее время фигурантам изберут меру пресечения.

Инцидент произошел вечером 12 марта на автотрассе между селом Аргахтах и поселком Андрюшкино. Злоумышленники напали на троих дальнобойщиков, избили их и похитили около 300 тысяч рублей, электрогенератор и смартфон.

По предварительным данным, подозреваемые — 39-летний житель села Аргахтах и его знакомые из разных районов республики — выпивали в квартире одного из задержанных. Во время застолья они высказывали недовольства конкуренцией со стороны водителей большегрузов. В какой-то момент они решили совершить нападение.

На автомобиле УАЗ «Буханка» они перекрыли дорогу, угрожали потерпевшим оружием и избили их. Один из нападавших произвел выстрел из незарегистрированного карабина рядом с головой пострадавшего.

Ранее в Пятигорске россиянин пришел в гости, заколол друга и напал на его жену.