Силовые структуры
16:06, 12 марта 2026Силовые структуры

Россиянка выжила после нападения зарезавшего мужа убийцы

В Пятигорске россиянин пришел в гости, заколол друга и напал на его жену
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Ставропольском крае к 14 годам колонии приговорили 33-летнего жителя Пятигорска, учинившего расправу и совершившего покушение. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 20 апреля 2024 года в одной из квартир города Пятигорска осужденный распивал алкоголь со знакомым и его женой. Во время застолья возник спор и нечаянно брошенное слово спровоцировало взаимные оскорбления. Гость почувствовал себя ущемленным, взялся за лежавший на столе нож и вонзил в тело 49-летнего оппонента, а после бросился на его супругу, которой удалось выжить.

Женщина, несмотря не превосходство нападавшего, оказала яростное сопротивление и, хоть и получила колотое ранение в грудь, вырвалась и вызвала полицию и скорую помощь. Сам дебошир бросился в окно, но при падении получил тяжелые травмы. Супруге и обвиняемому была оказана медицинская помощь, хозяину жилплощади выжить не удалось.

Ранее в Тульской области предстанет перед судом 72-летний пенсионер из города Новомосковска, обвиняемый в расправе над 48-летним соседом.

