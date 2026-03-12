Россиянка выжила после нападения зарезавшего мужа убийцы

В Пятигорске россиянин пришел в гости, заколол друга и напал на его жену

В Ставропольском крае к 14 годам колонии приговорили 33-летнего жителя Пятигорска, учинившего расправу и совершившего покушение. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 20 апреля 2024 года в одной из квартир города Пятигорска осужденный распивал алкоголь со знакомым и его женой. Во время застолья возник спор и нечаянно брошенное слово спровоцировало взаимные оскорбления. Гость почувствовал себя ущемленным, взялся за лежавший на столе нож и вонзил в тело 49-летнего оппонента, а после бросился на его супругу, которой удалось выжить.

Женщина, несмотря не превосходство нападавшего, оказала яростное сопротивление и, хоть и получила колотое ранение в грудь, вырвалась и вызвала полицию и скорую помощь. Сам дебошир бросился в окно, но при падении получил тяжелые травмы. Супруге и обвиняемому была оказана медицинская помощь, хозяину жилплощади выжить не удалось.

