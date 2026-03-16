На Украине решили протестировать на России новые ракеты

Украина будет тестировать на России новые баллистические ракеты FP-7. Об этом заявил главный конструктор компании Fire Point, разработавшей крылатые ракеты «Фламинго», Денис Штильман в интервью «24 каналу».

«Уже был полет. Сейчас мы переходим к тестированию на наших "любимых" соседях», — заявил украинский конструктор.

По его словам, дальность поражения ракеты составляет до 300 километров, а Украина закупает за рубежом для их производства боевую часть.

Ранее Штильман заявлял, что Украина разрабатывает ракеты, способные гипотетически поражать объекты на территории Москвы. При этом конструктор отметил, что Украина не получала разрешения у иностранных партнеров на применение западных ракет для ударов по военным целям в Москве.