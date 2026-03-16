Бывший СССР
17:31, 16 марта 2026

На Украине решили протестировать на России новые ракеты

Штильман: Украина будет тестировать на России новые баллистические ракеты
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Украина будет тестировать на России новые баллистические ракеты FP-7. Об этом заявил главный конструктор компании Fire Point, разработавшей крылатые ракеты «Фламинго», Денис Штильман в интервью «24 каналу».

«Уже был полет. Сейчас мы переходим к тестированию на наших "любимых" соседях», — заявил украинский конструктор.

По его словам, дальность поражения ракеты составляет до 300 километров, а Украина закупает за рубежом для их производства боевую часть.

Ранее Штильман заявлял, что Украина разрабатывает ракеты, способные гипотетически поражать объекты на территории Москвы. При этом конструктор отметил, что Украина не получала разрешения у иностранных партнеров на применение западных ракет для ударов по военным целям в Москве.

