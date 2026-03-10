Разработчик «Фламинго» заявил о планах создать ракеты для ударов по Москве

Штильман: Украина разрабатывает ракеты, способные поражать цели в Москве

Украина разрабатывает ракеты, способные гипотетически поражать объекты на территории Москвы. Об этом в интервью для YouTube-канала Минобороны Украины заявил главный конструктор компании Fire Point, разработавшей крылатые ракеты «Фламинго», Денис Штильман.

«Крылатыми ракетами ты никакого впечатления на Россию не произведешь. Потому что Россия — моноцентрическая страна, где вся жизнь расположена в Москве и немного в Санкт-Петербурге... Поэтому нужно разрушать в Москве», — сказал он.

При этом конструктор отметил, что Украина не получила разрешения у иностранных партнеров на применение западных ракет для ударов по военным целям в Москве. «Мы не получим разрешения на поражение этих целей [западными ракетами], поэтому разрабатываем собственные», — добавил он.

Ранее Штильман заявил, что пусковые ракетные установки Вооруженных сил Украины (ВСУ) должны выглядеть как обычные автомобили. «Военные, покрашенные в зеленый, дорогостоящие авто не нужны. Бронированная кабина, но внешне никак не отличающаяся от обычной. Она должна выглядеть как гражданское авто», — заявил инженер.