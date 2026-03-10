Реклама

13:34, 10 марта 2026

Разработчик крылатых ракет ВСУ рассказал о маскировке установок под гражданские авто

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Пусковые ракетные установки Вооруженных сил Украины (ВСУ) должны выглядеть как обычные автомобили. О маскировке установок под гражданские авто в интервью для YouТube-канала Минобороны Украины рассказал главный конструктор компании Fire Point, разработавшей крылатые ракеты «Фламинго», Денис Штильман.

«Военные, покрашенные в зеленый, дорогостоящие авто не нужны. Бронированная кабина, но внешне никак не отличающаяся от обычной. Она должна выглядеть как гражданское авто», — заявил инженер.

Он добавил, что его компания для своих установок закупает все доступные на гражданском рынке тяжелые тягачи.

12 февраля Минобороны России сообщило, что ВСУ атаковали российскую территорию новейшими ракетами «Фламинго». Средствами противовоздушной обороны были перехвачены пять крылатых ракет.

