На Украине сняли летящий над Киевом «Искандер»

На Украине сняли летящую над Киевом ракету оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер». Кадры пролета публикует в Telegram издание «Страна.ua».
«Утренний пролет "Искандера" над Киевом», — говорится в публикации.
На ролике видно, как баллистическая ракета стремительно пролетает над автором съемки. В каком именно районе города сняты кадры, не уточняется.
Ранее стало известно, что обломки дрона-камикадзе «Герань», предположительно, рухнули на Монумент Независимости в центре Киева. На кадрах видно дымящиеся обломки дрона на подступах к стеле.