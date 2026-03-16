Бывший СССР
11:26, 16 марта 2026

Стало известно об ударе дрона по Монументу Независимости в центре Киева

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Обломки дрона-камикадзе «Герань», предположительно, рухнули на Монумент Независимости в центре Киева. Видео опубликовало издание «Страна.ua».

На кадрах видно дымящиеся обломки дрона на подступах к стеле.

Утром 16 марта стало известно о взрывах в Киеве и Харькове. Удары были нанесены беспилотниками и баллистическими ракетами комплекса «Искандер».

Информацию об ударе по Киева подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, в центре города упали обломки беспилотника, в результате никто не пострадал. В Соломенском районе Киева обломки беспилотника упали на нежилое здание. Кроме того, возгорание произошло в Святошинском районе.

Ранее сообщалось, что Москву и Подмосковье третий день подряд атакуют украинские беспилотники. Вооруженные силы Украины (ВСУ), предположительно, пытаются нанести удары дронами FP-1 с дальностью полета до 1200 километров.

