Над российским городом раздалось несколько взрывов

Shot: В небе над Ярославлем прогремели взрывы

В небе над Ярославлем прогремело несколько взрывов. По предварительным данным, город пытаются атаковать Вооруженные силы Украины, сообщает Telegram-канал Shot.

«Взрывы были слышны на юге и в центре города. Некоторые жители утверждают, что слышали звук мотора от пролетающего БПЛА в небе», — говорится в сообщении. Всего очевидцы слышали минимум три взрыва. Shot напоминает, что в городском аэропорту уже более 16 часов действуют ограничения на выпуск и посадку воздушных судов.

Официальная информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении двух воздушных целей в небе над городом.