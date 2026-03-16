04:53, 16 марта 2026Россия

Над российским городом раздалось несколько взрывов

Shot: В небе над Ярославлем прогремели взрывы
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

В небе над Ярославлем прогремело несколько взрывов. По предварительным данным, город пытаются атаковать Вооруженные силы Украины, сообщает Telegram-канал Shot.

«Взрывы были слышны на юге и в центре города. Некоторые жители утверждают, что слышали звук мотора от пролетающего БПЛА в небе», — говорится в сообщении. Всего очевидцы слышали минимум три взрыва. Shot напоминает, что в городском аэропорту уже более 16 часов действуют ограничения на выпуск и посадку воздушных судов.

Официальная информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении двух воздушных целей в небе над городом.

