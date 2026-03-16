04:39, 16 марта 2026Россия

ВСУ попытались атаковать российский город

Развожаев сообщил об уничтожении двух воздушных целей в небе над Севастополем
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 16 марта предприняли попытку нанести воздушный удар по Севастополю. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале, уже было сбито две воздушных цели.

«По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали», — написал чиновник. Он отметил, что силы ПВО и Черноморского флота продолжают отражать атаку ВСУ.

Развожаев также призвал местных жителей быть осторожными, напомнив, что во время уничтожения вражеских беспилотников не все пули попадают в цель, и некоторые из них «с ускорением свободного падения всегда возвращаются вниза». Кроме того, на землю могут упасть разгонные модули ракет ПВО и обломки БПЛА.

Днем 15 марта Минобороны России сообщало об уничтожении 125 украинских дронов.

