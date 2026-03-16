Названа худшая команда РПЛ после возобновления сезона

ЦСКА стал худшей командой РПЛ после возобновления сезона

Российская премьер-лига (РПЛ) в своем Telegram-канале назвала худшую команду чемпионата страны после возобновления сезона.

После зимней паузы клубы провели по три тура. Хуже всех на этом отрезке выступил московский ЦСКА. Армейцы не набрали ни одного очка в трех встречах, аналогичный показатель у «Сочи».

При этом сочинцы превосходят армейцев в разнице забитых и пропущенных мячей. Этот показатель у южан равняется «-3», а у москвичей — «-5».

На данный момент в РПЛ сыгран 21 матч. Армейцы с 36 очками находятся на пятой позиции, отставая на 10 очков от «Краснодара», который занимает первое место.