Педро Паскаль взволновал фанатов внешностью без усов на красной дорожке «Оскара»

Чилийско-американский актер Педро Паскаль взволновал фанатов внешностью на красной дорожке «Оскара». Видео и комментарии появились на странице издания Variety в X (ранее — Twitter).

50-летний артист предстал на публике в черных брюках и белой рубашке, украшенной объемным цветком. Кроме того, он позировал в очках с тонкой оправой и прозрачными линзами.

Поклонники обратили внимание на то, что звезда «Материалистки» сбрил усы и бороду. Многие пользователи сети предположили, что вместо Паскаля на мероприятие пришел его клон. «Что, черт возьми, случилось с Педро Паскалем?», «На сегодняшней церемонии вручения премии "Оскар" была представлена ​​восковая фигура Педро Паскаля», «Он выглядит совсем по-другому», «Не привык видеть чисто выбритого Педро! Пришлось дважды перепроверить», «Почему он здесь выглядит моложе своих лет?», «Без усов он выглядит странно, правда?», — обсуждали они.

В ноябре прошлого года мужчин с усами как у Педро Паскаля назвали самыми сексуальными.