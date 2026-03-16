Погрязших в долгах россиян уличили в инфантильности

Крылов: Долги по кредитам растут из-за высокой ставки и инфантильности россиян

Долги по кредитам растут из-за высокой ставки и инфантильности россиян. В таких проблемах граждан уличил гендиректор «Лиги защиты должников» Сергей Крылов, его слова приводит RTVI.

За последние десять лет каждый второй россиянин, который обращался за кредитами (48 процентов), совершали несрочные покупки и только каждый двадцатый (пять процентов) оформлял займы на жизненно важные траты. При этом многие граждане с несколькими кредитами влезали в новые долги, чтобы перекрыть прошлые задолженности.

«Нельзя так выстраивать свое финансовое положение, когда ты от долга до долга живешь. Понятно, почему они закрывают долги и тут же берут: потому что если долг вовремя не закрыть, то процентные штрафные санкции, конечно, накладывают дополнительное финансовое бремя. А здесь вроде бы как бы удобно», — пояснил эксперт.

Банки охотнее дают кредиты, если клиент закрывает долги вовремя, и зачастую оформляет большие суммы, чем могло понадобиться потребителю. Таким образом, система поощряет бесконечное перекредитование — к этому приводит отсутствие индексации зарплат и высокая ключевая ставка, из-за которой кредиты становятся дороже и сложнее в обслуживании.

По данным Центробанка, по итогам 2025 года объем безнадежных долгов россиян увеличился на треть. Задолженность граждан по кредитам самого низкого качества за год выросла с 1,8 до 2,4 триллиона рублей. Проблемная задолженность охватывает кредиты четвертой (с высокой вероятностью невозврата) и пятой категорий — они занимают почти семь процентов розничного кредитного портфеля банков. Годом ранее их доля составляла около 5,7 процента. Как заявил младший директор по рейтингам кредитных институтов «Эксперт РА» Илья Федорин, фактически каждый 14-й рубль в розничном портфеле банков связан с серьезным риском невозврата.