Экономика
08:06, 11 марта 2026Экономика

Безнадежные долги россиян резко выросли

ЦБ: Объем безнадежных долгов россиян в 2025 году вырос на треть
Вячеслав Агапов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

По итогам 2025 года объем безнадежных долгов россиян увеличился на треть. О резком росте со ссылкой на данные Центрального банка (ЦБ) сообщает газета «Известия».

Задолженность россиян по кредитам самого низкого качества за год выросла с 1,8 до 2,4 триллиона рублей. Займы, по которым уже произошел дефолт, считаются невозвратными, пятой категорией качества.

Проблемная задолженность охватывает кредиты четвертой (с высокой вероятностью невозврата) и пятой категорий — они занимают почти семь процентов розничного кредитного портфеля банков. Годом ранее их доля составляла около 5,7 процента. Как заявил младший директор по рейтингам кредитных институтов «Эксперт РА» Илья Федорин, фактически каждый 14-й рубль в розничном портфеле банков связан с серьезным риском невозврата.

В регуляторе отмечают, что в основном ухудшилась платежная дисциплина по долгам, выданным в конце 2023 — начале 2024 года. Среди них есть ссуды заемщиков с низким кредитным рейтингом или вообще без кредитной истории, по которым изначально было сложно оценить риски.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов связал увеличение проблемных долгов с замедлением роста доходов населения. После оформления кредитов расходы заемщиков могли вырасти из-за инфляции, и обслуживать кредит стало значительно труднее. Тяжелее всего заемщикам, у которых сразу несколько ссуд, добавили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Чем большая часть доходов направляется на выплаты кредиторам, тем больше вероятность дефолта такого клиента со временем.

Декабрь 2025 года и январь 2026-го стали рекордными по объему выдачи ипотечных кредитов, однако эта тенденция может оказаться временной: после ужесточения правил россияне будут брать меньше ипотек. Как заявил аналитик компании «Солид Инвестиции» Денис Масленников, многие россияне оформили ипотеку до вступления в силу новых ограничений с 1 февраля, перед началом действия нового принципа «одна семья — одна ипотека». По новым правилам ипотеку будет взять сложнее.

