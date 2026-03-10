В России приготовились к снижению выдач ипотеки

Аналитик по жилью Масленников: В 2026 году ожидается спад выдач ипотеки

Декабрь 2025 года и январь 2026-го стали рекордными по объему выдачи ипотечных кредитов, однако эта тенденция может оказаться временной: после ужесточения правил россияне будут брать меньше ипотек. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился аналитик компании «Солид Инвестиции» Денис Масленников.

По его словам, многие россияне оформили ипотеку до вступления в силу новых ограничений с 1 февраля, перед началом действия нового принципа «одна семья — одна ипотека». По новым правилам ипотеку будет взять сложнее, поскольку банк при принятии решения о выдаче ипотеки будет смотреть на кредитные истории обоих супругов.

Аналитик считает, что большая часть семей, планировавших покупку жилья в 2026 году, могла оформить ипотеку в конце прошлого года, что повышает риск заметного снижения активности на рынке уже в первом полугодии 2026-го.

Ранее в Госдуме сообщили, что семейная ипотека на покупку квартир на вторичном рынке может начать действовать уже в 2026 году.