02:11, 10 марта 2026Россия

В Госдуме рассказали о сроках расширения семейной ипотеки на вторичное жилье

Аксененко: Семейная ипотека на вторичное жилье может заработать в 2026 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСтавки по ипотеке

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Семейная ипотека на покупку квартир на вторичном рынке может начать действовать уже в 2026 году, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Об этом пишет «Газета.ру».

«Новая система вполне может заработать уже в этом году, особенно учитывая пристальное внимание президента к возникшей проблеме», — обозначил он сроки расширения программы.

Как указал Аксененко, в нескольких российских регионах покупка жилья в ипотеку на вторичном рынке заработала с весны 2025 года.

Ранее президент России Владимир Путин поручил изменить условия семейной ипотеки и включить в них возможность покупать вторичное жилье по льготной ставке.

