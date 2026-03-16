14:15, 16 марта 2026Россия

Правительственная комиссия одобрила выдворение мигрантов за дискредитацию ВС России

Никита Абрамов
Правительственная комиссия одобрила законопроект, который предлагает выдворять мигрантов из России еще по 20 статьям Кодекса об административных правонарушениях, среди которых есть и дискредитация Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Одобрен», — сказал собеседник агентства.

Помимо этого, мигрантов могут начать выдворять за распространение экстремистских материалов и пропаганду нацистской символики. По словам авторов документа, проект направлен на усиление борьбы с экстремизмом и ужесточение миграционной политики.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о подготовке ряда законопроектов, направленных на совершенствование миграционной политики. В их числе сокращение срока обязательного медосвидетельствования с 90 до 30 суток и обязательство медучреждений информировать полицию о выявленных у мигрантов заболеваниях.

