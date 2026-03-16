Правительственная комиссия одобрила выдворение мигрантов за дискредитацию ВС России

Правкомиссия одобрила законопроект о выдворении мигрантов за дискредитацию ВС РФ

Правительственная комиссия одобрила законопроект, который предлагает выдворять мигрантов из России еще по 20 статьям Кодекса об административных правонарушениях, среди которых есть и дискредитация Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Одобрен», — сказал собеседник агентства.

Помимо этого, мигрантов могут начать выдворять за распространение экстремистских материалов и пропаганду нацистской символики. По словам авторов документа, проект направлен на усиление борьбы с экстремизмом и ужесточение миграционной политики.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о подготовке ряда законопроектов, направленных на совершенствование миграционной политики. В их числе сокращение срока обязательного медосвидетельствования с 90 до 30 суток и обязательство медучреждений информировать полицию о выявленных у мигрантов заболеваниях.