17:57, 16 марта 2026Силовые структуры

Россиянин заложил бомбу в своем почтовом ящике

В Копейске мужчина заложил СВУ в почтовый ящик для ворующего газеты соседа
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Копейске мужчина нашел бомбу в почтовом ящике. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном изготовлении и хранении взрывных устройств. Все материалы переданы в суд.

По данным канала, бомба — это самодельное взрывное устройство (СВУ). Его изготовил 56-летний местный житель, чтобы наказать 61-летнего соседа, который воровал у него газеты и посылки. Он замаскировал его под посылку и положил в свой почтовый ящик. В результате 2 июля 2025 года СВУ сдетонировало и оторвало похитителю газет несколько пальцев.

Ранее сообщалось, что Назрановский районный суд Ингушетии приговорил к трем годам колонии-поселения 63-летнего жителя Магомета Кодзоева за расправу над двумя людьми.

