Россиянин заложил бомбу в своем почтовом ящике

В Копейске мужчина заложил СВУ в почтовый ящик для ворующего газеты соседа

В Копейске мужчина нашел бомбу в почтовом ящике. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном изготовлении и хранении взрывных устройств. Все материалы переданы в суд.

По данным канала, бомба — это самодельное взрывное устройство (СВУ). Его изготовил 56-летний местный житель, чтобы наказать 61-летнего соседа, который воровал у него газеты и посылки. Он замаскировал его под посылку и положил в свой почтовый ящик. В результате 2 июля 2025 года СВУ сдетонировало и оторвало похитителю газет несколько пальцев.

