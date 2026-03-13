Реклама

17:11, 13 марта 2026Силовые структуры

Спор соседей о траве закончился двумя трупами в российском регионе

В Ингушетии суд приговорил к колонии-поселения застрелившего двух человек
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Назрановский районный суд Ингушетии суд приговорил к трем годам колонии-поселения 63-летнего жителя Магомета Кодзоева за расправу над двумя людьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По данным источника, 23 июня 2021 года Кодзоев с шестью сыновьями косил траву на сено на общем участке, когда там уже был его сосед с тремя сыновьями. Между семьями произошел конфликт — сосед требовал Кодзоева прекратить покос. Тогда фигурант достал карабин и стал стрелять.

В результате не выжили двое — его сын и сын соседа. Еще один молодой человек получил ранение, когда пытался остановить стрелявшего.

Кодзоева признали виновным в расправе над двумя людьми в состоянии аффекта, а также в причинении тяжкого вреда здоровью. По второй статье из-за истечения сроков давности мужчину освободили от наказания.

Ранее сообщалось, что в Петербурге суд взял под стражу мужчину, ранившего ножом курсанта МВД.

